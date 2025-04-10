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20 років Помаранчевій революції. Керівник штабу «Нашої України» розказав, як Ющенко образив соратників

Тарас Стецьків, Микола Томенко, Роман Безсмертний, Володимир Філенко та Василь Куйбіда фото з відкритих джерел Безсмертний: «Я розбудовав структуру партії з людьми, про яких Ющенко […]

Президент вручив волонтерам спеціальну відзнаку «Золоте серце» (фото)

  • 6 Грудня, 2024
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Президент вручив нагороди учасникам гурту «Курган та Агрегат» Амілу Ельман Огли Насірову, Рамілу Ельман Огли Насірову та Євгенію Володченку, які організовують масштабні збори для українських […]