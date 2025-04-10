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20 років Помаранчевій революції. Керівник штабу «Нашої України» розказав, як Ющенко образив соратників
- Микола Завтрогляд
- 21 Листопада, 2024
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