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Зеленський попросив зброю в партнерів, яка всемеро перевищує дальність дії Atacms – NYT

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Пентагон розкрив деталі нового пакету військової допомоги Україні

  • 9 Січня, 2025
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Пакет, наданий в рамках президентських повноважень із запасів Пентагону, включає обладнання на підтримку українських F-16 фото з відкритих джерел Очільник Пентагону США Ллойд Остін оголосив […]