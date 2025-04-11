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Зеленський попросив зброю в партнерів, яка всемеро перевищує дальність дії Atacms – NYT
- Микола Завтрогляд
- 30 Жовтня, 2024
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Один зі співрозмовників The New York Times назвав передачу Україні далекобійних ракет Tomahawk «абсолютно нездійсненною вимогою» фото з відкритих джерел Дальність дії ракет Tomahawk становить […]
Пентагон розкрив деталі нового пакету військової допомоги Україні
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Держсекретар МВС часів Авакова отримав підозру у масштабній корупційній схемі
Внаслідок дій Тахтая держустанова зазнала збитків на понад 16 млн грн фото: Центр протидії корупції, Telegram За версією слідства, у 2020 році Тахтай забезпечив перемогу […]