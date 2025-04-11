Пов'язані новини

Соратник Тягнибока розказав, який відомий політик був проти повалення Леніна у Києві

  • 6 Грудня, 2024
  • 0

8 грудня 2013 року. Повалення пам’ятника Леніну в Києві фото: Макс Левін/Reuters Ідея повалити памʼятник радянському революціонеру виникла 1 грудня 2013 року Володимир Кличко та […]