Пов'язані новини
аналіз ситуації від Віталія Шабуніна
- Микола Завтрогляд
- 6 Січня, 2025
- 0
Члени оборонного комітету Ради не лише виправдовують корупційні схеми, а й намагаються покарати тих, хто їх викриває, стверджує голова правління Центру протидії корупції Віталій Шабунін. […]
Соратник Тягнибока розказав, який відомий політик був проти повалення Леніна у Києві
8 грудня 2013 року. Повалення пам’ятника Леніну в Києві фото: Макс Левін/Reuters Ідея повалити памʼятник радянському революціонеру виникла 1 грудня 2013 року Володимир Кличко та […]
Скасовано тест на IQ для кандидатів на посади суддів. Зеленський підписав закон
Підписано закон, що змінює вимоги тесту на IQ для кандидатів на посади суддів апеляційних судів і ВАКС фото: ВККС Прохідний бал для тесту на когнітивні […]