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Україна має можливість завершити війну у 2025 році? Заява президента
Зеленський зробив заяву про завершення війни фото: скріншот з відео За словами Зеленського, російський диктатор Володимир Путін найбільше боїться США та Китай Україна має можливість […]
Народному депутату України повідомлено про підозру у державній зраді
- Микола Завтрогляд
- 14 Листопада, 2024
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Євген Шевченко отримав підозру у державній зраді фото: Офіс генерального прокурора Нардеп розміщував у соцмережах висловлювання, спрямовані на шкоду інформаційній безпеці України Народному депутату України […]
Зеленський відреагував на запровадження американських санкцій проти Іванішвілі
Президент закликав усіх західних партнерів ввести аналогічні санкції щодо голови правлячої партії Грузії фото: Станіслав Груздєв/glavcom.ua Раніше Україна застосувала повний комплект санкцій проти Іванішвілі та […]