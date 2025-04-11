Пов'язані новини

Україна має можливість завершити війну у 2025 році? Заява президента

  • 16 Січня, 2025
  • 0

Зеленський зробив заяву про завершення війни фото: скріншот з відео За словами Зеленського, російський диктатор Володимир Путін найбільше боїться США та Китай Україна має можливість […]

Народному депутату України повідомлено про підозру у державній зраді

Євген Шевченко отримав підозру у державній зраді фото: Офіс генерального прокурора Нардеп розміщував у соцмережах висловлювання, спрямовані на шкоду інформаційній безпеці України Народному депутату України […]

Зеленський відреагував на запровадження американських санкцій проти Іванішвілі

  • 28 Грудня, 2024
  • 0

Президент закликав усіх західних партнерів ввести аналогічні санкції щодо голови правлячої партії Грузії фото: Станіслав Груздєв/glavcom.ua Раніше Україна застосувала повний комплект санкцій проти Іванішвілі та […]