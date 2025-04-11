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В Україні зміняться правила обов’язкової евакуації населення
Рішення про обовʼязкову евакуацію дітей у примусовий спосіб ухвалює ОВА за пропозицією військового командування фото з відкритих джерел Якщо батьки відмовляються від обовʼязкової евакуації дітей, […]
Міноборони спростило повернення майна військовослужбовцями
- Микола Завтрогляд
- 30 Жовтня, 2024
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Після завершення служби військовослужбовці мають повернути лише бронежилет і каску фото з відкритих джерел Спальники, каремати, фляги та інші речі залишатимуться тепер у бійців Міністерство […]