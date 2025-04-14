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Постпред Зеленського у Криму отримала мандат народного депутата

Під час парламентських виборів 2019 року Ташева було включено до виборчого списку партії «Голос» під № 26 фото: Таміла Ташева, Facebook Ташева отримала депутатський мандат […]