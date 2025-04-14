Трамп звинуватив у війні в Україні Зеленського та свого попередника

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Умєров пообіцяв незабаром презентувати законопроєкт про військового омбудсмена, який займатиметься захистом прав військовослужбовців фото: Facebook/Рустем Умєров Рустем Умєров: «Моя позиція як міністра чітка: усі винні […]
Фіцо блефує: Шмигаль пояснив, чому Словаччина не зупинить поставки електроенергії Україні
За словами очільника уряду, Україні нічого не втратить, якщо Словаччина зупинить постачання електроенергії фото з відкритих джерел Словаччина продовжує експортувати електроенергію Україні Словаччині буде технічно […]
Зеленський відповів, чи вимагатиме Україна від МКС ордер на арешт Кім Чен Ина
- Микола Завтрогляд
- 1 Листопада, 2024
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Володимир Зеленський дав інтерв’ю південнокорейському телеканалу KBS скриншот відео Зеленський: «Я думаю, разом із союзниками ми готові до відповідних кроків» Рішення щодо відповіді Північній Кореї […]