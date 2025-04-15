Пов'язані новини

Зеленський відреагував на рішення уряду Японії щодо нових санкцій проти РФ

  • 10 Січня, 2025
  • 0

Зеленський подякував Японії за рішучі дії на підтримку України фото з відкритих джерел Зеленський: Це значний удар по російському військово-промисловому комплексу, який обмежує доступ до […]

Очільник українського МЗС звернувся до майбутнього держсекретаря при Трампі

Рубіо був номінований на посаду 72-го державного секретаря США фото з відкритих джерел Майбутній держсекретар наступного року має бути затверджений Конгресом Міністр закордонних справ Андрій […]

Сибіга про атаку РФ: Путін відповів усім, хто йому телефонував, і хто відвідував

«Це справжня відповідь військового злочинця Путіна всім, хто останнім часом телефонував і відвідував його», – зазначив Сибіга фото: РБК-Україна «Нам потрібен мир через силу, а […]