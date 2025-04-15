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Зеленський відреагував на рішення уряду Японії щодо нових санкцій проти РФ
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Очільник українського МЗС звернувся до майбутнього держсекретаря при Трампі
- Микола Завтрогляд
- 15 Листопада, 2024
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Рубіо був номінований на посаду 72-го державного секретаря США фото з відкритих джерел Майбутній держсекретар наступного року має бути затверджений Конгресом Міністр закордонних справ Андрій […]
Сибіга про атаку РФ: Путін відповів усім, хто йому телефонував, і хто відвідував
- Микола Завтрогляд
- 17 Листопада, 2024
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«Це справжня відповідь військового злочинця Путіна всім, хто останнім часом телефонував і відвідував його», – зазначив Сибіга фото: РБК-Україна «Нам потрібен мир через силу, а […]