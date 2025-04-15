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Коли відбудуться переговори представників України з командою Трампа? Арахамія відповів
Давид Арахамія зробив заяву про переговори з командою Трампа фото з відкритих джерел Арахамія повідомив, коли можуть відбутися основні процеси й переговори з новою командою […]
Авіакатастрофа в Казахстані: МЗС України зробило заяву
Пасажирський літак Embraer, який летів з Баку до Грозного, впав в аеропорту Актау фото з відкритих джерел За словами Андрія Сибіги, дедалі більше деталей про […]
Очільник українського МЗС звернувся до майбутнього держсекретаря при Трампі
- Микола Завтрогляд
- 15 Листопада, 2024
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Рубіо був номінований на посаду 72-го державного секретаря США фото з відкритих джерел Майбутній держсекретар наступного року має бути затверджений Конгресом Міністр закордонних справ Андрій […]