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Законопроєкт про кредитну історію направлено на всенародне обговорення

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Законопроєкт 12260 буде опубліковано у визначеному Верховною Радою друкованому засобі масової інформації для всенародного обговорення фото: Верховна Рада (ілюстративне) Після всенародного обговорення головний комітет доопрацює […]