Заступник голови КМДА допоміг втекти десяткам ухилянтів: як працювала схема (фото)

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Тищенко прийшов у Верховну Раду (фото)
До суду було скеровано провадження щодо нардепа Тищенка (праворуч) за фактом побиття військового у Дніпрі скріншот з відео У грудні Тищенко не з’явився на засідання […]
За контрактами АОЗ 2024 року на фронт не надійшло зброї на понад 100 млрд грн, – ЗМІ
- Микола Завтрогляд
- 10 Березня, 2025
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У 2024 році за контрактами Агенція оборонних закупівель сплатила постачальникам близько 250 млрд грн, а продукції отримала – на менш як 150 мільярдів. Про це […]
Припинення вогню – Трамп визначив дедлайн для Путіна
- Микола Завтрогляд
- 31 Березня, 2025
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