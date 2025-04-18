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Зазначається, що розмову провели з нагоди 80-ї річниці визволення Аушвіцу-Біркенау фото: Zelenskiy / Official «Розглянули поточні двосторонні питання й домовилися продовжувати тісний контакт у майбутньому» Президент […]
Кандидат на посаду канцлера ФРН підтримав надання Україні німецької далекобійної зброї
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Зустріч президента України та прем’єра Польщі: опубліковано спільну заяву
Польща виступатиме за подальшу допомогу Україні з боку ЄС фото: president.gov.ua/Офіс президента Україна та Польща працюватимуть разом з партнерами, щоб зробити Європу безпечнішою, сильнішою та […]