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У порядок денний Ради знову внесено законопроєкт, який може спричинити тиск на журналістів – нардеп
Журналісти наголошують, що законопроєкт не передбачає жодних механізмів захисту для тих, хто розголошує конфіденційну інформацію, яка має суспільне значення фото з відкритих джерел Законопроєкт впроваджує […]
Трамп хоче піти на третій термін
- Микола Завтрогляд
- 12 Квітня, 2025
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Україна відреагувала на припинення вогню між Ізраїлем та «Хезболлою»
- Микола Завтрогляд
- 27 Листопада, 2024
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Як зазначило українське МЗС, припинення вогню допоможе знизити напругу на Близькому Сході фото з відкритих джерел Бойові дії на лівансько-ізраїльському кордоні сьогодні вранці було припинено […]