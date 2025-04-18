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У порядок денний Ради знову внесено законопроєкт, який може спричинити тиск на журналістів – нардеп

  • 13 Січня, 2025
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Журналісти наголошують, що законопроєкт не передбачає жодних механізмів захисту для тих, хто розголошує конфіденційну інформацію, яка має суспільне значення фото з відкритих джерел Законопроєкт впроваджує […]

Україна відреагувала на припинення вогню між Ізраїлем та «Хезболлою»

Як зазначило українське МЗС, припинення вогню допоможе знизити напругу на Близькому Сході фото з відкритих джерел Бойові дії на лівансько-ізраїльському кордоні сьогодні вранці було припинено […]