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Зеленський прибув до Швейцарії – Главком

  • 21 Січня, 2025
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Зеленський матиме двосторонні переговори з лідерами різних країн фото з відкритих джерел Президент виступить зі спеціальною промовою перед учасниками Всесвітнього економічного форуму Президент Володимир Зеленський […]

Офіс Президента ухвалив рішення про звільнення Рустема Умєрова з посади міністра оборони – ЗМІ

Київ, 23 січня 2025 року – Офіс Президента України ухвалив рішення про звільнення Рустема Умєрова з посади міністра оборони. Цей крок обґрунтований спробами тиску на […]