Пов'язані новини
Міністр закордонних справ Чехії прибув до Києва
- Микола Завтрогляд
- 22 Листопада, 2024
- 0
Глава МЗС Чехії Ян Ліпавський приїхав в Україну фото: Jan Lipavský/X Ян Ліпавський обговорить з українською стороною, як працюють чеські проєкти в Україні Сьогодні, 22 […]
НАЗК завершило перевірку статків нардепа Жупанина: найбільші питання – до заощаджень дружини (документ)
«У НАЗК встановили, що легальні доходи Жупаниної з 1998 по 2023 рік становлять всього 235 тис. грн» НАЗК не знає, звідки у дружини нардепа Жупанина […]