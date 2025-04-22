На зустрічі в Лондоні США запропонують визнати Крим російським і заморозити лінію фронту, — WP

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Зеленський пояснив, що регулюватиме внутрішній план посилення України
- Микола Завтрогляд
- 25 Жовтня, 2024
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За словами президента, внутрішній план посилення гарантуватиме Україні єдність фото: president.gov.ua/Офіс президента План посилення України міститиме необхідні кроки для посилення справедливості Україні потрібно наповнити внутрішній […]
Ексголови Київської та Полтавської ОВА отримали нові посади
Філіп Пронін до призначення на посаду начальника представляв Україну у Мінських переговорах щодо війни, яку розпочала Росія в Україні. 2017-го очолив Управління виявлення та розшуку […]
НАБУ тепер користується послугами громадян РФ?
- Микола Завтрогляд
- 2 Січня, 2025
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Після перетворення на філіал ОПУ, НАБУ реально деградує, і це не новина. Показники розслідувань малюються з повітря, наші браві борці з корупцію не займаються реальними […]