Стармер відповів на «ультиматум» Ді Венса про вихід США з переговорів

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У чому полягає план Трампа щодо керування АЕС України
- Микола Завтрогляд
- 20 Березня, 2025
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«Скоро вибори». Історик пояснив українцям, чому це ІПСО
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Колишній очільник Держспецзв’язку отримав нову посаду
Мироненко у 2019 році уклав контракт та долучився до тероборони фото з відкритих джерел Мироненко став очільником Держспецзв’язку ще у 2023 році Кабінет міністрів України […]