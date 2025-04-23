Стефанчук пояснив, чому досі немає закону про демобілізацію (відео)

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Зеленський повідомив, скільки повітряних цілей збили пілоти F-16 під час атаки РФ
- Микола Завтрогляд
- 17 Листопада, 2024
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Росія випустила по Україні близько 120 ракет і 90 дронів різних типів фото ілюстративне Сьогодні пілоти F-16 збили близько 10 повітряних цілей Пілоти F-16 знищили […]
Зможе ліквідувати Путіна? Українці розробляють ракету «Грім-2» – The Telegraph
- Микола Завтрогляд
- 2 Листопада, 2024
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Завдяки «Грім-2» Україна отримує можливість завдавати ударів по стратегічно важливих об’єктах на території Росії фото з відкритих джерел «Грім-2», що значно перевершує за можливостями ракети […]