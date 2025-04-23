Трамп розкритикував відмову Зеленського визнавати окупацію Криму

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- 21 Листопада, 2024
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З березня 2014 року Дмитро Фірташ перебуває у столиці Австрії фото з відкритих джерел Британії ввела санкції проти олігарха Фірташа та його дружини Запровадження Міністерством […]
20 років Помаранчевій революції. Керівник штабу «Нашої України» розказав, як Ющенко образив соратників
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Тарас Стецьків, Микола Томенко, Роман Безсмертний, Володимир Філенко та Василь Куйбіда фото з відкритих джерел Безсмертний: «Я розбудовав структуру партії з людьми, про яких Ющенко […]