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Фіцо блефує: Шмигаль пояснив, чому Словаччина не зупинить поставки електроенергії Україні

  • 10 Січня, 2025
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За словами очільника уряду, Україні нічого не втратить, якщо Словаччина зупинить постачання електроенергії фото з відкритих джерел Словаччина продовжує експортувати електроенергію Україні Словаччині буде технічно […]