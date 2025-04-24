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Міноборони запустило голосування за кандидатів в Антикорупційну раду
Протягом наступних двох років члени Антикорупційної ради допомагатимуть оцінювати корупційні ризики в Міноборони фото з відкритих джерел До складу ради увійдуть 15 кандидатів і кандидаток, […]
Україна відправила Сирії 500 тонн пшеничного борошна – Зеленський
500 тонн українського пшеничного борошна вже на шляху до Сирії в межах гуманітарної програми «Зерно з України» фото: Офіс президента України Зеленський: Бажаємо Сирії та […]
Україна заборонила діяльність проросійської Словʼянської партії
- Микола Завтрогляд
- 24 Жовтня, 2024
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Восьмий апеляційний адміністративний суд задовільнив позов Міністерства юстиції фото з відкритих джерел До 1998 року Слов’янська партія мала назву «Громадянський конгрес України» Восьмий апеляційний адміністративний суд заборонив […]