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Міноборони запустило голосування за кандидатів в Антикорупційну раду

  • 7 Січня, 2025
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Протягом наступних двох років члени Антикорупційної ради допомагатимуть оцінювати корупційні ризики в Міноборони фото з відкритих джерел До складу ради увійдуть 15 кандидатів і кандидаток, […]

Україна заборонила діяльність проросійської Словʼянської партії

Восьмий апеляційний адміністративний суд задовільнив позов Міністерства юстиції фото з відкритих джерел До 1998 року Слов’янська партія мала назву «Громадянський конгрес України» Восьмий апеляційний адміністративний суд заборонив […]