у Білому домі знову критикують Зеленського, — ЗМІ

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Зеленський зідзвонився із Нетаньягу на тлі розмов про можливу передачу Ізраїлем зброї

  • 28 Січня, 2025
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Зазначається, що розмову провели з нагоди 80-ї річниці визволення Аушвіцу-Біркенау фото: Zelenskiy / Official «Розглянули поточні двосторонні питання й домовилися продовжувати тісний контакт у майбутньому» Президент […]