у Білому домі знову критикують Зеленського, — ЗМІ

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Зеленський прокоментував масовану атаку на Україну в Різдво
Силам оборони вдалося збити понад пів сотні ракет та дронів фото: dsns.gov.ua/ДСНС За словами президента, Путін свідомо обрав Різдво для атаки Президент України Володимир Зеленський […]
Рада продовжила воєнний стан та мобілізацію в Україні
Рада 14 раз проголосувала за воєнний стан і мобілізацію фото: Ярослав Железняк Народні депутати проголосували за законопроєкти №12404 і 12405 Сьогодні, 15 січня, Верховна Рада […]
Зеленський зідзвонився із Нетаньягу на тлі розмов про можливу передачу Ізраїлем зброї
Зазначається, що розмову провели з нагоди 80-ї річниці визволення Аушвіцу-Біркенау фото: Zelenskiy / Official «Розглянули поточні двосторонні питання й домовилися продовжувати тісний контакт у майбутньому» Президент […]