розшукуваний в Україні нардеп Шахов «засвітився» в Дубаї

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Чи треба випускати місцевих депутатів за кордон? Асоціація, яку очолює Кличко, розкритикувала уряд
- Микола Завтрогляд
- 17 Листопада, 2024
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Олександр Слобожан розповів щодо обмежень пересування для народних депутатів за кордон фото: Depositphotos Виконавчий директор Асоціації міст України: У нас втричі одразу впала допомога з-за […]
Нардеп відреагував на ідею розформування ТЦК: Це гра проти своїх
- Микола Завтрогляд
- 24 Листопада, 2024
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Веніславський вважає, що рекрутинг не може замінити ТЦК фото з відкритих джерел (ілюстративне) Веніславський наголосив, що ТЦК забезпечують 95-98% мобілізаційних заходів, необхідних для поповнення резервів […]