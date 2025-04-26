Пов'язані новини
Зеленський наголосив на важливості зустрічі з Трампом
Президент України Володимир Зеленський та президент США Дональд Трамп фото з відкритих джерел Президент України Володимир Зеленський заявив, що для нього важливо зустрітися з президентом […]
Перемовини з Росією можуть відбутися в Індії – Зеленський
- Микола Завтрогляд
- 28 Жовтня, 2024
- 0
Президент України вважає, що індійський прем’єр може вплинути на Путіна фото: president.gov.ua Зеленський назвав план перемоги «мостом до мирних переговорів», щоб покласти край війні Прем’єр-міністр […]