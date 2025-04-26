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Перемовини з Росією можуть відбутися в Індії – Зеленський

Президент України вважає, що індійський прем’єр може вплинути на Путіна фото: president.gov.ua Зеленський назвав план перемоги «мостом до мирних переговорів», щоб покласти край війні Прем’єр-міністр […]