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Зеленський провів телефонну розмову з Шольцом: про що говорили

Під час дзвінка лідери двох країн обговорили посилення української системи ППО фото: Офіс президента України Шольц, розкрив Зеленському деталі свого недавнього дзвінка російському лідеру Володимиру […]