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Під час дзвінка лідери двох країн обговорили посилення української системи ППО фото: Офіс президента України Шольц, розкрив Зеленському деталі свого недавнього дзвінка російському лідеру Володимиру […]
Зеленський прокоментував теракт у Новому Орлеані
1 січня в місті Новий Орлеан у США вантажівка на великій швидкості в’їхала в натовп фото: AP Президент висловив співчуття родинам загиблих Президент Володимир Зеленський […]