припинення вогню близько, але це не перемога, — The Telegraph

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Україна наполягатиме на участі західних військ у війні? Заява президента
- Микола Завтрогляд
- 31 Жовтня, 2024
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