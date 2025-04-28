в Кремлі чекають від Києва сигналу про відновлення прямих переговорів

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Зеленський відреагував на запровадження американських санкцій проти Іванішвілі
Президент закликав усіх західних партнерів ввести аналогічні санкції щодо голови правлячої партії Грузії фото: Станіслав Груздєв/glavcom.ua Раніше Україна застосувала повний комплект санкцій проти Іванішвілі та […]
Зеленський назвав країни, яким дозволить купувати українську зброю
- Микола Завтрогляд
- 19 Жовтня, 2024
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Зеленський анонсував можливість експортувати зброю іншим країнам фото з відкритих джерел Україна розглядає питання експорту озброєння різного типу в певні країни Україна розглядає можливість експорту […]