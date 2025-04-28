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- Микола Завтрогляд
- 4 Березня, 2025
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Порошенко піднімає повстання в регіонах? (документ)
Львівська область стала єдиною в Україні, де перемогу на виборах у 2019 році одержав Петро Порошенко фото: facebook.com/petroporoshenko Соратники експрезидента, на якого держава Україна наклала […]
Зеленський відреагував на жахливу авіакатастрофу в Південній Кореї
фото з відкритих джерел Глава української держави висловив щирі співчуття родинам загиблих, народу Кореї та виконувачу обов’язків президента Чхве Сан Моку Президент України Володимир Зеленський […]