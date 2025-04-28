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Зеленський відреагував на жахливу авіакатастрофу в Південній Кореї

  • 29 Грудня, 2024
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фото з відкритих джерел Глава української держави висловив щирі співчуття родинам загиблих, народу Кореї та виконувачу обов’язків президента Чхве Сан Моку  Президент України Володимир Зеленський […]