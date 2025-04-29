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Президент: Українці пройшли тисячу днів повномасштабної війни. Це подвиг наших воїнів, усього українського народу. Мільйонів наших людей 19 листопада, на 1000-й день великої війни, президент […]
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