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План Стійкості. Повний текст виступу президента у Раді

Президент: Українці пройшли тисячу днів повномасштабної війни. Це подвиг наших воїнів, усього українського народу. Мільйонів наших людей 19 листопада, на 1000-й день великої війни, президент […]