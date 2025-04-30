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Екснардепка Шкрум отримала посаду в уряді

  • 3 Грудня, 2024
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Верховна Рада сьогодні достроково припинила повноваження депутатки Шкрум фото з відкритих джерел Альона Шкрум посіла місце першої заступниці міністра розвитку громад та територій Олексія Кулеби […]

Зеленський ввів у дію нові санкції

  • 5 Лютого, 2025
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Президент підписав указ, який надає чинності рішенню РНБО за підсумками засідання фото: president.gov.ua/Офіс президента Президент Володимир Зеленський увів у дію санкційні рішення Ради національної безпеки […]

Зеленський прокоментував скорочення чисельності армії України на тлі можливих перемовин

  • 19 Грудня, 2024
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Зеленський заявив, що Україна не має права погоджуватися на скорочення збройних сил фото: Станіслав Груздєв/glavcom.ua За словами президента, найкращою гарантією безпеки для України є членство […]