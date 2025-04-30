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Зеленський ввів у дію нові санкції
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Зеленський прокоментував скорочення чисельності армії України на тлі можливих перемовин
Зеленський заявив, що Україна не має права погоджуватися на скорочення збройних сил фото: Станіслав Груздєв/glavcom.ua За словами президента, найкращою гарантією безпеки для України є членство […]