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Депутат Яременко втік від Мар’яни Безуглої?
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Бажання Богдана Яременка піти з комітету з питань зовнішньої «збіглось» із приходом до нього Мар’яни Безуглої колаж: glavcom.ua Колишній голова залишає «міжнародний» комітет Верховної Ради […]