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Рубіо був номінований на посаду 72-го державного секретаря США фото з відкритих джерел Майбутній держсекретар наступного року має бути затверджений Конгресом Міністр закордонних справ Андрій […]

Депутат Яременко втік від Мар’яни Безуглої?

Бажання Богдана Яременка піти з комітету з питань зовнішньої «збіглось» із приходом до нього Мар’яни Безуглої колаж: glavcom.ua Колишній голова залишає «міжнародний» комітет Верховної Ради […]