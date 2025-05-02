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Зеленський дорікнув політикам, які масово поїхали на Молитовний сніданок у Вашингтон
Нардеп Дмитро Разумков (праворуч) взяв участь у спеціальному ланчі напередодні Молитовного сніданку у Вашингтоні фото: Facebook/Дмитро Разумков Президент визнав, що український парламент працює не кожного […]
«Злочинець не повинен виграти». Звернення Зеленського до учасників саміту Кримської платформи
- Микола Завтрогляд
- 24 Жовтня, 2024
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Президент України Володимир Зеленський у четвер, 24 жовтня, виступив на саміті Кримської платформи в Ризі фото: Офіс президента України Володимир Зеленський зазначив, що Статут ООН […]
Уряд хоче запровадити привілеї для військових, які тричі нагороджені «Хрестом бойових заслуг»
- Микола Завтрогляд
- 15 Листопада, 2024
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На даний час одну відзнаку отримали 198 військовослужбовців фото з відкритих джерел Військовослужбовців, нагороджених трьома «Хрестами бойових заслуг», безкоштовно хоронитимуть на Національному військовому меморіальному кладовищі […]