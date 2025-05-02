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Зеленський: Необхідно впроваджувати пост військового омбудсмена

Сьогодні, 19 листопада, президент України Володимир Зеленський представив у Верховній Раді План стійкості фото: Офіс президента України За словами Зеленського, військовий омбудсмен повинен мати довіру […]

Ніяких Стамбульських угод не існувало: Зеленський назвав Путіна «старим фантазером»

  • 20 Грудня, 2024
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Зеленський відреагував на заяву російського лідера Володимира Путіна щодо ймовірних мирних переговорів фото: Офіс президента України Зеленський: Я в цілому здивований, що Путін до чогось […]