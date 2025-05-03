США завершили створення нового пакету санкцій проти РФ, — Reuters

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Сибіга вирушив до Брюсселя для важливих переговорів з ЄС та НАТО
- Микола Завтрогляд
- 12 Листопада, 2024
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