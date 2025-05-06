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Парламент запускає процедуру звільнення міністра Галущенка – нардеп

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За словами Железняка, існує багато причин для звільнення міністра фото: facebook.com/minenergoUkraine Нардеп також закликав колег-депутатів підтримати постанову про відставку Галущенка Парламент офіційно запускає процедуру звільнення […]

Зеленський вперше провів технологічну Ставку

  • 13 Грудня, 2024
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На наступній технологічній Ставці мають бути представлені конкретні рішення, зауважив президент фото: Офіс президента Сьогодні, 13 грудня, Володимир Зеленський провів першу зустріч технологічної Ставки. За […]