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План президента. Соратник Зеленського поставив на місце опозицію
- Микола Завтрогляд
- 20 Жовтня, 2024
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Нардеп не погоджується із опозицією щодо того, що Зеленський не дає конкретного плану дій для парламенту фото з відкритих джерел «План перемоги не формувався як […]
Парламент запускає процедуру звільнення міністра Галущенка – нардеп
За словами Железняка, існує багато причин для звільнення міністра фото: facebook.com/minenergoUkraine Нардеп також закликав колег-депутатів підтримати постанову про відставку Галущенка Парламент офіційно запускає процедуру звільнення […]
Зеленський вперше провів технологічну Ставку
На наступній технологічній Ставці мають бути представлені конкретні рішення, зауважив президент фото: Офіс президента Сьогодні, 13 грудня, Володимир Зеленський провів першу зустріч технологічної Ставки. За […]