за ексзаступника голови Офісу президента Андрія Смирнова внесли 18 млн гривень застави

Опубліковано

Пов'язані новини

Україна скликала Радбез ООН щодо розгортання північнокорейських військових

фото: Слово і Діло Засідання Радбезу ООН відбудеться сьогодні о 22:15 Сьогодні, 30 жовтня, відбудеться засідання Ради Безпеки ООН щодо розгортання північнокорейських військових на фронті. […]

Уряд надав командувачу Сил ТрО додаткові повноваження: деталі

Уряд вніс зміни до Положення про добровольчі формування територіальних громад фото з відкритих джерел (ілюстративне) Міноборони розповіло про додаткові повноваження командувача Сил ТрО Командувач Сил […]