ЗС РФ отримали всі команди, — Пєсков

Пов'язані новини
«Сім противників» запрошення України в НАТО? Офіс президента відповів на заяву Politico
- Микола Завтрогляд
- 24 Жовтня, 2024
- 0
Зустріч Президента України з Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте 3 жовтня 2024 року фото: Офіс президента України Никифоров зазначив, що насправді, ідею запрошення України підтримує […]
Уряд призначив міністру закордонних справ нового заступника
- Микола Завтрогляд
- 1 Листопада, 2024
- 0
Олександр Міщенко став новим заступником очільника МЗС фото: Вікіпедія Сьогодні, 1 листопада, уряд призначив Олександра Міщенка новим заступником міністра закордонних справ. Про це повідомив постійний представник Кабінету […]