Мирні переговори — Зеленський провів розмову з Трампом

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Новий посол Японії прибув до Києва
- Микола Завтрогляд
- 21 Жовтня, 2024
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Новий посол Японії в Україні Масаші Накаґоме (зліва) на залізничеому вокзалі у Києві фото: посольство Японії в Україні, мережа Х Новий посол Японії в Україні […]
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