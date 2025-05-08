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Президент вручив сертифікати на квартири Героям України та рідним загиблих

  • 25 Грудня, 2024
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Президент подякував воїнам та їхнім родинам фото: president.gov.ua/Офіс президента Володимир Зеленський вручив 30 сертифікатів на житло Українські захисники та рідні полеглих військових отримали сертифікати на квартири. Про це […]

Кадрові підходи та організаційні зміни. Зеленський розповів про майбутнє Повітряних сил

  • 4 Лютого, 2025
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За словами глави держави, Україна здійснила один із найшвидших переходів на новий тип літаків серед усіх країн фото: Telegram/Володимир Зеленський Президент України доручив міністру оборони […]