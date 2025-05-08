Трамп присвоїв Америці перемогу у Другій світовій

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НАБУ тепер користується послугами громадян РФ?
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Після перетворення на філіал ОПУ, НАБУ реально деградує, і це не новина. Показники розслідувань малюються з повітря, наші браві борці з корупцію не займаються реальними […]