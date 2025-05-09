Велика Британія запровадить масштабні санкції проти тіньового флоту РФ, — Bloomberg

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- Микола Завтрогляд
- 20 Листопада, 2024
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фото з відкритих джерел Посольство США в Києві отримало конкретну інформацію про можливу значну повітряну атаку 20 листопада У середу, 20 листопада, посольство Сполучених Штатів […]
Зеленський прокоментував чутки про звільнення Умєрова та Буданова
- Микола Завтрогляд
- 22 Жовтня, 2024
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Коментуючи потенційне звільнення посадовців, Зеленський заявив, що «не збирався це робити» фото з відкритих джерел Раніше у мережі з’явилася інформація, що Офіс президента нібито планує […]
Міноборони анонсувало програму підтримки військових «Плюси»
- Микола Завтрогляд
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За словами заступниці Умєрова, 100 бізнесів долучаться до загальнонаціональної програми підтримки військових фото з відкритих джерел У межах програми військові зможуть отримувати бонуси, знижки, пріоритетні […]