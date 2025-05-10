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Представник МЗС Угорщини приїхав до Києва: вимагає пояснень за «наклепницьку кампанію»
«Уряд захищатиме країну від усіх спроб зовнішнього впливу, оскільки для нас немає нічого важливішого за інтереси Угорщини», – сказав Мадяр фото: Bereznay István Нещодавно лідер […]
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- Микола Завтрогляд
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Офіс президента відмовився коментував інформацію про візит Єрмака до США фото: Telegram/Андрій Єрмак Україна активно працює над налагодженням зв’язків з людьми Трампа Керівник Офісу президента […]