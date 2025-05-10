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Депутатка Альона Шкрум складає мандат фото: Альона Шкрум, Facebook Шкрум у 2019 році була обрана народною депутаткою 9 скликання від Всеукраїнського об’єднання  «Батьківщина» Народна депутатка […]

Представник МЗС Угорщини приїхав до Києва: вимагає пояснень за «наклепницьку кампанію»

  • 11 Лютого, 2025
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«Уряд захищатиме країну від усіх спроб зовнішнього впливу, оскільки для нас немає нічого важливішого за інтереси Угорщини», – сказав Мадяр фото: Bereznay István Нещодавно лідер […]

Стало відомо, кого Офіс президент відправить на переговори з командою Трампа

Офіс президента відмовився коментував інформацію про візит Єрмака до США фото: Telegram/Андрій Єрмак Україна активно працює над налагодженням зв’язків з людьми Трампа Керівник Офісу президента […]