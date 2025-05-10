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Закон з «сюрпризом»: Рада скасувала Господарський кодекс і відміряла держпідприємствам три роки
Опозиція репетує, монобільшість радіє, президент думає… У четвер, 9 січня Верховна Рада відзначилась прийняттям кількох законопроєктів, які спричинили неабиякий резонанс. Несподівано підтримано проєкт депутата від […]
Нардепи викликали Шмигаля до Ради
Уряд мав ініціювати закон про демобілізацію фото з відкритих джерел Народні депутати викликали прем’єр-міністра Дениса Шмигаля на засідання Верховної Ради. Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк. «В […]
Соцопитування КМІС: відсутність ГУР викликає питання
- Микола Завтрогляд
- 17 Січня, 2025
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У соціологічному опитуванні, проведеному Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) та опублікованому 9 січня, відзначено рівень довіри громадян України до ключових державних інституцій, таких як Президент, Кабінет міністрів, Верховна Рада, ЗСУ, Національна поліція, СБУ. Результати опитування демонструють стабільну довіру громадян до ЗСУ та волонтерів, у […]