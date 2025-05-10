Пов'язані новини

Закон з «сюрпризом»: Рада скасувала Господарський кодекс і відміряла держпідприємствам три роки

  • 10 Січня, 2025
  • 0

Опозиція репетує, монобільшість радіє, президент думає… У четвер, 9 січня Верховна Рада відзначилась прийняттям кількох законопроєктів, які спричинили неабиякий резонанс. Несподівано підтримано проєкт депутата від […]

Нардепи викликали Шмигаля до Ради

  • 8 Січня, 2025
  • 0

Уряд мав ініціювати закон про демобілізацію фото з відкритих джерел Народні депутати викликали прем’єр-міністра Дениса Шмигаля на засідання Верховної Ради. Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк. «В […]

Соцопитування КМІС: відсутність ГУР викликає питання

У соціологічному опитуванні, проведеному Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) та опублікованому 9 січня, відзначено рівень довіри громадян України до ключових державних інституцій, таких як Президент, Кабінет міністрів, Верховна Рада, ЗСУ, Національна поліція, СБУ. Результати опитування демонструють стабільну довіру громадян до ЗСУ та волонтерів, у […]