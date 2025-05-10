Зеленський, Стармер і Макрон прогулялися центром Києва і говорили з українцями (фото, відео)

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Президент повідомив, коли розпочнуться засідання Технологічної ставки
- Микола Завтрогляд
- 20 Листопада, 2024
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Зеленський розповів про Технологічну ставку фото: скріншот з відео Україна впроваджує формат Технологічної ставки Регулярні засідання Технологічної ставки, спрямовані на забезпечення безперебійної роботи вітчизняного оборонно-промислового […]
Зеленський змінив начальника військової адміністрації Києва
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