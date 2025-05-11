“Готові відновити”: Путін запропонував відновлення прямих переговорів з Україною, — заява з пресконференції

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Попри підтримку Героїв України, Ігор Зотько залишився під вартою за рішенням суду
- Микола Завтрогляд
- 10 Січня, 2025
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Сьогодні Печерський районний суд міста Києва ухвалив рішення про обрання запобіжного заходу для Ігоря Зотька, власника однієї з найбільших ліцензованих компаній грального бізнесу в Україні. […]
Ексголова Наглядової ради АОЗ розповів, чому новий контракт з Безруковою підписали без погодження Міноборони
Юрій Джигир зауважив, що проєкт рішення щодо продовження контракту Безрукової складався з трьох кроків фото з відкритих джерел 22 січня Наглядова рада АОЗ погодила продовження […]