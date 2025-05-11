“Готові відновити”: Путін запропонував відновлення прямих переговорів з Україною, — заява з пресконференції

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