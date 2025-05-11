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Жозеп Боррель під час візиту до Києва фото з відкритих джерел Боррель назвав участь військ КНДР у війні однією з найтривожніших подій останніх днів Європейський […]