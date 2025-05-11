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МЗС України прокоментувало домовленості між Ізраїлем та ХАМАСом
фото з відкритих джерел (ілюстративне) МЗС: Україна й надалі надаватиме гуманітарну підтримку палестинцям Україна вітає досягнення принципової домовленості між Ізраїлем та ХАМАСом щодо стабілізації в […]
«Бажано на три букви». Зеленський розповів, на які поступки має піти РФ під час переговорів
За словами українського лідера, Україна хоче бути сильнішою, щоб закінчити війну у 2025 році фото: Станіслав Груздєв/glavcom.ua Зеленський прокоментував можливість підготовки до переговорів з Росією […]
NAUDI закликає Зеленського вирішити питання АОЗ – маючи 19 мільярдів гривень в січні, не профінансовано жодного контракту.
- Микола Завтрогляд
- 30 Січня, 2025
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Про це йдеться у зверненні Національної асоціації оборонної промисловості України (NAUDI) до Президента України. «Попри виділення Міністерством фінансів ще 3 січня 2025 року 19 млрд грн […]