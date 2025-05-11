як Зеленський і Макрон спілкуються через WhatsApp і Signal, — NYT

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Где используется карбон в современной промышленности
- Микола Завтрогляд
- 1 Квітня, 2025
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Карбон – это тот материал, без которого современная техника и спорт выглядели бы совсем иначе. Это композитный материал на основе углеродных волокон, пропитанных полимерной матрицей, […]
Президент назвав умову, за якої Путін зменшує обстріли України
Глава держави наголосив, що Україні треба більше систем протиповітряної оборони фото: Станіслав Груздєв/glavcom.ua За словами Зеленського, Путін зменшує удари по Україні в той момент, коли […]
Зеленський та Трамп домовились про початок роботи команд по закінченню війни, – Єрмак
За словами Єрмака, Трамп висловив готовність зробити все можливе для припинення війни Росії проти України фото: Судово-юридична газета Розмова між Зеленським і Трампом була конструктивною […]