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Авторка реформи держуправління вважає, що зараз її треба призупинити

Нардепка Альона Шкрум висловилася про реформи держуправління фото: Альона Шкрум/Facebook Альона Шкрум: «Зараз, коли всі державні ресурси мають бути мобілізовані на перемогу, проводити протягом кількох […]

Зеленський вперше провів технологічну Ставку

  • 13 Грудня, 2024
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На наступній технологічній Ставці мають бути представлені конкретні рішення, зауважив президент фото: Офіс президента Сьогодні, 13 грудня, Володимир Зеленський провів першу зустріч технологічної Ставки. За […]

Кремль руками Медведчука влаштував чергову антиукраїнську провокацію

  • 24 Грудня, 2024
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Позов Медведчука пов’язаний зі словами словацького прем’єра Роберта Фіцо фото з відкритих джерел Медведчук не вперше подає судові позови проти української влади, намагаючись дескридитувати її […]