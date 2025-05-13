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Рада 14 раз проголосувала за воєнний стан і мобілізацію фото: Ярослав Железняк Народні депутати проголосували за законопроєкти №12404 і 12405 Сьогодні, 15 січня, Верховна Рада […]
Україна обговорила перемир’я — новини сьогодні
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Україна готова провести другий Саміт миру – Єрмак
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фото з відкритих джерел Голова Офісу президента: Ми впевнені, що разом із партнерами оновимо нашу країну Голова Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що Україна […]